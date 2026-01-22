"Больше не нужно резать": доктор Мясников рассказал, как вылечить аппендицит без операции

Оказывается, знаменитое правило хирургов, к которому мы привыкли с детства, в современном мире больше не работает.



При слове "аппендицит" у большинства из нас в голове возникает только одна картина: скорая помощь, больница и срочная операция. Мы привыкли думать, что воспаленный отросток нужно удалять немедленно, пока не стало хуже. Однако, как объяснил в своем телеграм-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников, сегодня медицина пересмотрела свои взгляды.

Теперь на вопрос "резать или не резать" врачи все чаще отвечают: "Не резать".

Антибиотики вместо скальпеля

Речь идет, разумеется, только о неосложненном остром аппендиците. В таких случаях, по словам доктора Мясникова, хирургическое вмешательство больше не является единственным выходом. Врачи все чаще прибегают к консервативному лечению — курсу антибиотиков. И цифры говорят сами за себя.

65-75% пациентов после курса таблеток полностью выздоравливают и больше никогда не вспоминают о проблеме.

Однако у 25-30% пациентов возможен рецидив (повторное воспаление) в течение следующих 1-5 лет.

Это означает, что страх перед немедленной операцией больше не должен быть единственным сценарием. У пациента появляется реальный выбор.

Два пути: радикальный или мягкий

Сегодня лечение аппендицита — это не только медицинское решение, но и личный выбор человека. Врач предлагает два равноправных пути, и пациенту нужно взвесить все "за" и "против".

Чтобы было проще понять разницу, мы собрали плюсы и минусы в таблицу.

Метод лечения Плюсы Минусы Операция Радикально и навсегда. Проблема решается один раз, и о ней можно забыть на всю жизнь. Это полноценное вмешательство со всеми рисками (наркоз, шрамы, период восстановления). Антибиотики Мягкий путь. Позволяет избежать ножа, наркоза и больничного стресса. Есть риск (до 30%), что болезнь вернется, и лечиться придется снова.

Что это значит для нас?

Это значит, что медицина становится более гибкой. Одни люди по своему характеру предпочтут сразу "отрезать" проблему и спать спокойно. Другие же, панически боясь операции, будут готовы рискнуть возможным повторением болезни, лишь бы избежать стола хирурга прямо сейчас.

Важно помнить, что речь идет только о неосложненных случаях. Решение о том, можно ли обойтись таблетками, всегда принимает врач после диагностики. Самолечение при болях в животе по-прежнему смертельно опасно.