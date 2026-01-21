Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке

Пока одни затягивают пояса, другие устраивают пир на весь мир, что и произошло на днях на элитном французском курорте.



Новый скандал разгорелся вокруг одного известного российского бренда и целой плеяды отечественных селебрити. Компания решила с размахом отметить свое 25-летие, вывезя звездный десант в Куршевель. Однако роскошная вечеринка обернулась волной народного гнева и серьезными репутационными потерями.

Вертолеты, шампанское и Патрисия Каас: как прошел праздник

Поводом для лакшери-тусовки стал двойной юбилей: 25-летие самого бренда и 16-летие его бутика на престижном французском курорте. Организаторы решили не скромничать. В так называемый "пресс-тур" были приглашены Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Елена Перминова, стилист Александр Рогов и другие медийные лица.

Праздник был организован по высшему разряду:

VIP-гостей доставили на курорт на частном вертолете.

Поселили в роскошном шале.

Угощали дорогим шампанским.

Специально для них выступила легендарная французская певица Патрисия Каас.

Фотографии и видео с этой вечеринки на миллионы быстро разлетелись по сети, но вызвали совсем не ту реакцию, на которую рассчитывал бренд.

Почему "богатая жизнь" вызвала волну гнева?

Главной претензией пользователей сети стала неуместность такого кутежа в нынешних непростых условиях. Демонстрация запредельной роскоши вызвала шквал раздражения. Клиенты бренда в комментариях пишут, что компания давно "оторвана от реальности": цены на продукцию завышаются до неподъемного для обычного покупателя уровня.

Что ответил бренд?

Представители компании попытались сгладить ситуацию. Они заявили, что на мероприятие попали только "близкие друзья бренда". Однако эти слова вызвали еще большее сомнение у публики.

По мнению комментаторов, приглашенные знаменитости не имеют никакого отношения к продукции компании. Многие усомнились, что звезды уровня Ксении Собчак или Оксаны Самойловой действительно покупают там обувь.