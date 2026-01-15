Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

Четверг 19 февраля

15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге

"Долина с душком теперь": как в сети отреагировали на внезапный перенос юбилейного концерта певицы в Петербурге
3255

Поклонники, которые планировали провести вечер в компании народной артистки, столкнулись с неожиданной отменой выступления, вызвавшей бурю ядовитых комментариев в интернете.

Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 25 февраля, внезапно сменил дату. Пресс-служба БКЗ "Октябрьский" лаконично сообщила, что долгожданное шоу переносится на 15 ноября 2026 года. Хотя организаторы уверяют, что билеты остаются действительными, такая огромная пауза почти в девять месяцев заставила людей искать скрытые мотивы этого решения.

Когда залы остаются пустыми

Официальные причины переноса пока не разглашаются, но за кулисами шоу-бизнеса вовсю обсуждают возможный финансовый провал. Недавно стало известно, что на первый московский концерт Долиной в 2026 году было продано всего 20% билетов. Похоже, что и в северной столице ситуация оказалась не лучше, и организаторы просто решили не рисковать, выходя к полупустому залу.

Многие связывают такое резкое падение интереса к творчеству звезды с недавним квартирным скандалом, который сильно ударил по ее имиджу. Но настоящая буря разыгралась не в театральных кассах, а в обсуждениях под новостью об отмене.

"Отпетая мошенница" и "Ведьма"

Так в сети отреагировали на перенос концерта пользователи, которые больше не готовы поддерживать артистку рублем. Люди припоминают ей все: от запутанных судебных разбирательств до манеры исполнения. Градус негодования зашкаливает, и многие считают, что за девять месяцев "отмыться" от шлейфа скандалов певице не удастся.

"Народ не обманешь, Долина с душком теперь, зашквариться никто не хочет, купив билет", — пишут разгневанные комментаторы.

Некоторые и вовсе предлагают артистке начать будущее выступление с публичного покаяния за историю с проданной квартирой. Публика уверена, что звезда просто надеется на короткую память людей, но народный гнев оказался гораздо крепче, чем она ожидала.

Крах репутации или временная пауза?

Ситуация вокруг народной артистки напоминает эффект домино: один громкий скандал потянул за собой отмены выступлений и серьезные финансовые потери. В сети звучат ироничные предложения написать "жалостную песню" на тему выселения, чтобы вызвать сочувствие у аудитории, но большинство настроено крайне категорично и даже агрессивно.

"Если ты плюнешь на народ — он утрется, но если народ плюнет в тебя — ты утонешь", — напоминают пользователи старую истину.

Пока Лариса Долина хранит молчание, ее потенциальные зрители массово сдают билеты, не желая иметь ничего общего с "охамевшей" знаменитостью. Хватит ли ей времени до ноября 2026 года, чтобы вернуть утраченную любовь публики, или этот перенос станет началом финала ее большой карьеры?

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2026, 12:41
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фоторепортаж

Собчак, Волочкова, Долина: с кем враждуют светские львицы

Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

