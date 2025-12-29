Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа

Ксения Собчак в этом году потратила на украшение своей новогодней елки внушительную сумму – 155 тысяч рублей. Об этом сообщили в агентстве флористики и декора, которое занималось оформлением праздничного дерева.

Для создания уникального новогоднего настроения Ксения выбрала стиль, вдохновленный советской эпохой. Декораторы, работавшие над оформлением, использовали множество интересных элементов в своей работе.

В общей сложности на елке было размещено около 400 стеклянных сосулек, которые придают дереву особую изысканность. Кроме того, в украшениях использовались карамелизированные апельсины, которые добавили яркие акценты — они напоминают о традиционных новогодних угощениях.

Не обошлось и без гирлянд: длина светящихся элементов составила впечатляющие 300 метров. В оформлении также присутствуют чеканные флажки, бублики и сушки на ленте, а также декоративные груши и яблоки в сахаре. Все эти элементы были выполнены вручную.

Высота ели Ксении Собчак составила четыре метра, и это также сказалось на стоимости работ и материалов. Декораторы использовали только высококачественные материалы, чтобы обеспечить долговечность и привлекательность украшений. Кроме того, телеведущая не ограничилась лишь елкой: она заказала композиции для стола и вазы.