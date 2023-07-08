"Низость и позор": Родион Газманов назвал покинувших Родину звезд предателями

В Ессентуках открылся кинофестиваль детского кино "Хрустальный источник". Это авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников этого года – певец Родион Газманов. Он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру".

После событий 24 февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины и уехали – кто в Израиль, кто в Америку, кто во Францию. Как Вы относитесь к таким прытким коллегам?

Сегодня наша страна нуждается в поддержке. Люди нуждаются в поддержке. И оставшиеся на Родине артисты должны всем сказать, что мы правы, что правда за нами, что все будет хорошо, что мы сильные и все выдержим. Для этого мы должны быть вместе. При этом у меня есть определенное количество знакомых, которые уехали. Ничего страшного в самом по себе факте их отъезда нет – у нас выезд из страны не запрещен, можно даже отказаться от гражданства, если так невмоготу. Но страшно, если человек покинул Родину, и теперь на Западе в коммерческих целях на своих концертах ругает ее, критикует. Ту самую Родину, которая этому артисту все дала – от жизни до капиталов и славы. Вот это уже низость, это уже днище.

Чего им всем тут не хватало, на Ваш взгляд?

Я думаю, ими двигала банальная трусость. И жизнь за границей казалась красивой. Но оказалось, что зарабатывать там так же, как дома, они не могут.

Получается, у них нет шанса добиться на Западе такой же популярности, эфиров, престижных залов?

Ни малейшего! Они тут пахали всю жизнь, чтобы обрести все, что имели. А там хотели за год-два раскрутиться?! И многие из тех, кто изначально говорил, что обойдется без России и будет вне ее так же востребован, уже сейчас язычки-то прикусили, потому что деньги стали нужны. И теперь даже пытаются оспаривать в суде статусы иностранных агентов (как Земфира и Максим Галкин – Прим. ред.). Предателей нигде не любят, и там им тоже ничего не светит.

А есть ли эти артисты вернутся в родные пенаты, у них есть шанс, что народ их простит и все вернется на круги своя – эфиры, концерты, поклонники?

У русского человека хорошая память. Мы фашистов простили? Нет. И этих людей, надеюсь, наш зритель не простит. И эти люди больше не будут зарабатывать в России. Такое прощать нельзя, ведь это предательство. А предателям – позор! Хочется, чтобы у наших людей были гордость и самосознание.

От всех ли уехавших можно было ожидать, что они так поступят с Отчизной?

Все, кто уехал, поступили предсказуемо для меня. Огорчила только ситуация с Леонидом Агутиным, которого сегодня стали незаслуженно поливать грязью, хотя он ничего плохого не говорил и не пел, Украину не поддерживал, как ему приписывают. Он за Россию всей душой, а его пытаются очернить какие-то люди.