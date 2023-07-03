"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу

Комик высказал недовольство тем, что артист все чаще появляется в окружении его жены.

За парой Павла Воли и Ляйсан Утяшевой уже более 10 лет с интересом следит буквально вся страна. Невозможно не испытывать белую зависть, наблюдая за тем, насколько супруги счастливы вместе и любимы друг другом. Однако, как оказалось, в их отношениях далеко не всегда царит абсолютная идиллия.

В последнее время Воля и Утяшева трудились над своим первым общим проектом – шоу "Выжить в Дубае". Многие поклонники переживали, что супруги не смогут ужиться на съемочной площадке, ведь, как известно, не все пары проходят испытание совместной работой. К счастью, опасения оказались напрасны. Павел и Ляйсан прекрасно сработались и раскрыли друг друга с новых сторон. Однако совсем без недоразумений все же не обошлось.

Накануне на экраны вышел новый выпуск "Шоу Воли". В нем супруги дали совместное интервью, обсудив свой общий проект. Все шло хорошо, пока речь не зашла о любимчиках шоу. Ляйсан Утяшева заявила, что из всех участников ей больше всего понравился известный певец Давид Манукян. Однако ее муж остался крайне недоволен этим ответом.

Павел Воля приревновал супругу к бывшему возлюбленному Ольги Бузовой. Комик напомнил, что исполнитель не раз приходил на шоу, которые ведет его жена, и даже дарил ей цветы. Ляйсан поспешила заступиться за Даву, объяснив, что воспринимает его как "хорошего мальчишку". Однако эта реплика лишь подлила масла в огонь.

"Этот хороший мальчишка скоро огребет по полной программе", – пригрозил блогеру Павел Воля.

К счастью, до серьезного конфликта дело не дошло. Утяшева решила остановить этот приступ ревности и перевела тему.