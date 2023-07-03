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"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу

"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу
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Комик высказал недовольство тем, что артист все чаще появляется в окружении его жены.

За парой Павла Воли и Ляйсан Утяшевой уже более 10 лет с интересом следит буквально вся страна. Невозможно не испытывать белую зависть, наблюдая за тем, насколько супруги счастливы вместе и любимы друг другом. Однако, как оказалось, в их отношениях далеко не всегда царит абсолютная идиллия.

В последнее время Воля и Утяшева трудились над своим первым общим проектом – шоу "Выжить в Дубае". Многие поклонники переживали, что супруги не смогут ужиться на съемочной площадке, ведь, как известно, не все пары проходят испытание совместной работой. К счастью, опасения оказались напрасны. Павел и Ляйсан прекрасно сработались и раскрыли друг друга с новых сторон. Однако совсем без недоразумений все же не обошлось.

Накануне на экраны вышел новый выпуск "Шоу Воли". В нем супруги дали совместное интервью, обсудив свой общий проект. Все шло хорошо, пока речь не зашла о любимчиках шоу. Ляйсан Утяшева заявила, что из всех участников ей больше всего понравился известный певец Давид Манукян. Однако ее муж остался крайне недоволен этим ответом.

Павел Воля приревновал супругу к бывшему возлюбленному Ольги Бузовой. Комик напомнил, что исполнитель не раз приходил на шоу, которые ведет его жена, и даже дарил ей цветы. Ляйсан поспешила заступиться за Даву, объяснив, что воспринимает его как "хорошего мальчишку". Однако эта реплика лишь подлила масла в огонь.

"Этот хороший мальчишка скоро огребет по полной программе", – пригрозил блогеру Павел Воля.

К счастью, до серьезного конфликта дело не дошло. Утяшева решила остановить этот приступ ревности и перевела тему.

3 июля 2023, 15:00
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Солист группы "Звери" Роман Билык.
Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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