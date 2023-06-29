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Четверг 29 июня

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"Концерт в мою честь": Утяшева похвасталась трогательным сюрпризом от Воли в день рождения

"Концерт в мою честь": Утяшева похвасталась трогательным сюрпризом от Воли в день рождения
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Ляйсан Утяшева показала поклонникам, как отмечала свой день рождения.

Знаменитая спортсменка вчера отметила свое 38-летие. От походов в ресторан и пышных торжеств звезда отказалась. Кажется, встретить новый год своей жизни в кругу семьи для нее оказалось важнее. Тем более, Павел Воля приготовил трогательный сюрприз, которым Ляйсан Утяшева похвасталась на своей странице в социальных сетях.

Любимый муж, во-первых, привел на домашний праздник горячо любимую бабушку теледивы. Она произнесла вслух, как счастлива находиться рядом со своей родственницей, которая возвращает ее в детство. Ну, а вишенкой на торте стал импровизированный концерт, ведущим которого, естественно, стал комик.

"У нас сегодня действительно настоящий концерт в мою честь", – цитирует Ляйсан Утяшеву Пятый канал.

Звезда сняла на камеру поздравления от дочери и сына. Сначала наследники подарили звездной маме самодельные открытки и рисунки с пожеланиями. А потом, взяв микрофон, дети прочитали стихи, посвященные спортсменке. Концерт настолько растрогал артистку, что она расплакалась! Обнимая родных, она благодарила их за такой трогательный сюрприз.

А поклонники в это время восхищались поздравлением Павлы Воля в социальных сетях. Он написал длинный пост, в котором поблагодарил родителей за такую прекрасную жену. Также шоумен пообещал всегда поддерживать Ляйсан Утяшеву, а если потребуется, носить на руках.

29 июня 2023, 12:40
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
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Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
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Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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