"Концерт в мою честь": Утяшева похвасталась трогательным сюрпризом от Воли в день рождения

Ляйсан Утяшева показала поклонникам, как отмечала свой день рождения.

Знаменитая спортсменка вчера отметила свое 38-летие. От походов в ресторан и пышных торжеств звезда отказалась. Кажется, встретить новый год своей жизни в кругу семьи для нее оказалось важнее. Тем более, Павел Воля приготовил трогательный сюрприз, которым Ляйсан Утяшева похвасталась на своей странице в социальных сетях.

Любимый муж, во-первых, привел на домашний праздник горячо любимую бабушку теледивы. Она произнесла вслух, как счастлива находиться рядом со своей родственницей, которая возвращает ее в детство. Ну, а вишенкой на торте стал импровизированный концерт, ведущим которого, естественно, стал комик.

"У нас сегодня действительно настоящий концерт в мою честь", – цитирует Ляйсан Утяшеву Пятый канал.

Звезда сняла на камеру поздравления от дочери и сына. Сначала наследники подарили звездной маме самодельные открытки и рисунки с пожеланиями. А потом, взяв микрофон, дети прочитали стихи, посвященные спортсменке. Концерт настолько растрогал артистку, что она расплакалась! Обнимая родных, она благодарила их за такой трогательный сюрприз.

А поклонники в это время восхищались поздравлением Павлы Воля в социальных сетях. Он написал длинный пост, в котором поблагодарил родителей за такую прекрасную жену. Также шоумен пообещал всегда поддерживать Ляйсан Утяшеву, а если потребуется, носить на руках.