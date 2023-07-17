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Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида

Звезду российских сериалов госпитализировали после попытки суицида
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Ольга Шувалова исполнила главную роль в картине "Все умрут, а я останусь".

Печальная новость поступила из Москвы. В одну из столичных клиник в минувшее воскресенье, 16 июля, вечером доставили известную российскую актрису театра и кино Ольгу Шувалову. Она прославилась, благодаря ролям во многих телесериалах.

Газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что звезду поместили в отделение токсикологии. Телеканал "360" уточняет, что она пыталась свести счеты с жизнью.

По данным телеканала "Царьград", 37-летняя артистка находится в критическом состоянии после попытки суицида. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь Ольги Шуваловой.

На чрезвычайное происшествие уже отреагировали правоохранительные органы. Полиция начала проверку. Причина, по которой молодая актриса решила покончить с собой, на данным момент не разглашается.

Ольга Шувалова стала популярной после исполнения главной роли в картине "Все умрут, а я останусь". Кроме того, она участвовала в съемках клипа Вячеслва Бутусова "Девушка по городу", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга Шувалова начала выступать в театре в девять лет, а с 15-летнего возраста появилась на экранах. Фильмография звезды насчитывает более 30 картин. Помимо творчества артистка занимается воспитанием двоих детей.

17 июля 2023, 18:01
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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