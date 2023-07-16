Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой

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Воскресенье 16 июля

22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка
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Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой

Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой
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В Сети поползли слухи о скором разводе звездной четы. Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе довольно долго, но что будет дальше?

Свое видение ситуации обнародовала Елена Александровна — ведьма Hristafarida, шаманка с 14 посвящениями. В беседе с "Дни.ру" она прокомментировала историю о семейных распрях пары Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

"Пока ситуация совершенно безобидна. В паре царит гармония и любовь. Это такая красивая история, когда муж и жена всецело друг друга поддерживают. У них связь кармическая", — поделилась мнением ворожея.

По словам колдуньи, конфликты, о которых судачат сплетники, не стоит преувеличивать. Ведьма Hristafarida полагает, что скандалы Ляйсан Утяшева и Павел Воля устраивают как часть работы, а по факту между мужем и женой все нормально.

"Но есть момент. У обоих супругов своя аудитория. Есть те, кто их любит, уважает, боготворит. А есть те, кто откровенно завидуют. Вот с этой стороны исходит опасность. И она довольно серьезная. Ущерб может быть нелепым, но ощутимым. Вектор идет к Павлу через Ляйсан", — выразилась шаманка.

Ведьма Hristafarida. Фото: пресс-служба

Ведунья предположила, что юмориста ждут серьезные проблемы из-за возлюбленной. Чтобы избежать беды, ведьма рекомендует обоим быть осторожнее, внимательнее, держаться друг друга, доверять, любить.

"Можно защищать себя магическими инструментами. И тогда все точно будет хорошо. Некоторые события неизбежны. Но то, как они отражаются на наших судьбах, во многом зависит именно от нас. Удачи вам, красивая пара!" — такой вердикт получили Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

16 июля 2023, 22:05
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье.
Солист группы "Звери" Роман Билык.
Кутюрье Вячеслав Зайцев.
Поп-король Филипп Киркоров.
Марианна Максимовская.
Дизайнер Игорь Чапурин.
Филипп Киркоров был в прекрасном настроении.
Самый строгий ревизор Елена Летучая.
Рома Зверь.
Телеведущий и бизнесмен Артем Королев.
Рэпер Тимати.
Футболист Федор Смолов (справа).
Светская львица Дарья Михалкова.
Тимати.
Главный редактор Glamour Маша Федорова и Филипп Киркоров.
Поп-короля признали одним из самых стильных мужчин шоу-бизнеса.
Экс-сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов был очень рад награде и подаркам.
Беременная светская львица Ида Кехман (слева). Прославилась в свое время как Ида Лоло.
Счастливый Федор Смолов зажигал во время коллективного позирования.
Телеведущая Марина Ким (справа).
Звезда "Викинга" Александра Бортич.
Елена Летучая.
Илья Бачурин.
Тимати.
Строгая Марина Ким.
Дарья Михалкова и Игорь Чапурин превратили обязательную фотосессию в веселое развлечение.

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