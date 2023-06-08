Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца

Татьяна Буланова объяснила, почему не полетит в медовый месяц с молодым мужем.

Совсем недавно 54-летняя Татьяна Буланова вступила в брак с бизнесменом Валерием Рудневым, которые моложе ее на 19 лет. Певица не собиралась устраивать пышное торжество, но получилось иначе. По словам артистки, был пир на весь мир. В итоге она осталась довольна свадьбой.

За организацию торжества, как рассказала Буланова в недавней беседе с журналистами, отвечал ее возлюбленный, но артистка все-равно контролировала процесс. "Все прошло, как я хотела", – призналась Татьяна. Однако певица, к сожалению, в ближайшее время не отправиться в медовый месяц, и это ее расстраивает.

Буланова объяснила, что от послесвадебной поездки пришлось отказаться из-за занятости. Работа не отпускает как ее, так и ее молодого мужа. "Но ничего страшного", – сказала исполнительница хита "Ясный мой свет". Певица дала понять, что еще успеет отправиться в путешествие с любимым.

Ранее стилист Надя Иванова раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой. По мнению эксперта, артистка выбрала слишком девичье платье. Дескать, ей надо было привлечь профессионалов для выбора наряда на свадьбу. Подробнее об этом писали "Дни.ру".