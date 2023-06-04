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Тодоренко и Топалов заговорили о разводе

Тодоренко и Топалов заговорили о разводе
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Регина Тодоренко и Влад Топалов выложили интригующий ролик в соцсетях и не смогли решить, разводятся они или нет.

Сладкая парочка Влад Топалов и Регина Тодоренко порадовали своих поклонников новым видео. Звездная чета приятно проводила время в ресторане быстрого питания в компании своего старшего сына Михаила.

Певец решил обратиться к фанатам с важной информацией, которая касается развода. "Несмотря на новости, с Региной Петровной мы не разводимся", – заявил Топалов. Но его тут же перебила благоверная: "Нет, мы разводимся, просто мы в процессе", – сказала Регина. Влад только посмеялся после ее слов, тем самым успокоив фанатов и дав понять, что его любимая просто шутить. Затем исполнитель поздравил всех подписчиков с праздником Святой Троицы.

Как оказалось, посещение забегаловок и кормление маленького ребенка фастфудом, певец иронично называет "праздником здоровья". А знаменитая мамочка предложила попробовать малышу кофе.

Фанаты супружеской пары в комментариях порадовались, что все разговоры об их расставании оказались лишь слухами и пожелали им счастья и долгих лет совместной жизни. А некоторые обратили внимание, что сын Михаил растет копией своей мамы.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов связали себя узами брака в июле 2018 года. В семье подрастают два мальчика – Михаил и Мир. В прессе то и дело проскакивают сообщение о разводе пары, но пока это всего лишь домыслы журналистов.

4 июня 2023, 15:29
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Alexandr Yakovlev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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