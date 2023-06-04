Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде

Влад Лисовец в личном блоге вывалил все, что думает о россиянах из глубинки.

Модный эксперт, который ведет на НТВ шоу с Надеждой Бабкиной, на сутки оказался в поезде. Впечатления мужчина описал в личном блоге. Как оказалось, популярному стилист столкнулся с грубостью и бестактностью соотечественников.

По словам Влада Лисовца, самым приятным восклицанием, которой его "наградили", было: "Иностранцы!". Все увиденное стилист назвал моральной нищетой, пузырь которой увеличивается в его глазах и "своим злым взглядом поедает все вокруг, вместе со своими внешне отвратительными котлетами с пюре, которые предлагают купить на горячее на остановках".

Влад Лисовец считает, что россияне отказались от саморазвития, культуры, красивого внешнего вида и даже едят плохо. "По моим наблюдениям, в России, как и (например) в Индии, поезд стал передвижением определенных слоев общества", – выдал стилист.

Конечно же, в комментариях с Владом Лисовцом не согласились. Многие отметили, что, во-первых, красота в глазах смотрящего, и если модник видит только разруху, мусор и неуважение, то проблемы все-таки у него.

Более того, стилисту напомнили, что его родители вообще-то потомственные железнодорожники, отец – машинист поезда, а мать химик в лаборатории на железной дороге. Однако на резонные замечания Влад Лисовец разразился матерной тирадой и заявил, что "вы не понимаете, это другое".