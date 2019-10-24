Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве

22 октября 2019 года на территории Московского Метрополитена, который в этом сезоне стал стратегическим партнером Moscow Fashion Week, а именно на станции Деловой Центр – состоялся один из самых ожидаемых показов двадцать пятой Недели Моды в Москве. Локация показа задала вектор всему fashion-шоу: молодые российские дизайнеры не без иронии переосмыслили природу деловитости, бизнес-процессов, архаичных рабочих сюжетов и сам институт карьеры.
Показ стал полноценным перформансом, стилизованным в формате гигантского офиса. Концепт-стор "Секция" представил более шестидесяти ярких образов. Свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров презентовали известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Rosbalet, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.
Участниками fashion-шоу стали звездные герои столицы: Влад Лисовец, Василий Аккерман, Сергей Халуус, Паня Кириллина, Анастасия Таири, Виктория Романенко, Полина Фаворская, Кирилл Минцев, Вероника Федорова, Екатерина Инберг, Федя Елютин, Петар Мартич, Анна Зосимова, Лола Харизма, Лена Зернова, Даша Малыгина, Петя Прохоров, Никита Ефремов, Гладстоун Махиб, Гоша Айгунян, Полина Васильева, Филипп Миронов, Коля Кошелев, Дима Пантюшин, Наташа Ганелина, Катя Майская, Даша Антонюк, Маша Ивакова, Настя Рыстова, Даниил Акутин, Сергей Гарин, Папа Сони, Яна Мотина, Данила Куликов, Слава Глушков, Таха Сафари, Лена Ушакова, Кристина Козырева, Алена Сальникова, Михаил Гречатников, Лиза Гречатникова, Павел Табаков, Женя Анкома.
Отдельное место в программе вечера занял интерактивный музыкальный перформанс от Андрея Ли, "Директора всего". С огромного экрана он комментировал приходящих на показ гостей, давал экспресс советы по развитию бизнеса, а когда гости собрались, наконец, дал отмашку начать показ и присоединился к ним, заняв место у подиума. В завершении fashion-шоу "Директор" порадовал офисников своим dj-сетом.
На "Деловом показе" присутствовали более двухсот почетных гостей, среди которых были Михаил Куснирович, Екатерина Моисеева, Стас Панков, Маша Федорова, Маша Миногарова, Артем Кривда, Глеб Рыжков, Гоша Полянский, Сьтефано ди Конза, Артем Волченко, Евгения Брагина, Эрик Сардиев, Марианна Елисеева, Андрей Карякин, Бенжар Курнамагомедов, Мариам Коберидзе, Лана Лерой и другие.