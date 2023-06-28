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Среда 28 июня

10:20"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни 10:00"Заказала у меня": копию Пугачевой создал художник-кукольник из Ленинградской области 09:40"Не бывает все гладко": Красавец-актер из сериала "ЛЕ.ГЕН.ДА" высказался о любовном треугольнике 09:20Цискаридзе обратился к своим подопечным: Ничего не бойтесь! 09:00Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов 08:44На даче все иначе: когда земельный участок приносит убытки 08:20Срочная продажа квартиры в Москве может выйти боком 08:00"Это провал": Тодоренко пожаловалась на неприятности 06:26Спрос на вторичные квартиры вырос вдвое 04:13Диетолог перечислил полезные летние перекусы 02:17Спрос на кладовые в ЖК вырос на 10% 00:33Дочь Барышникова показала кадры со свадьбы в США 22:00"Этого не было никогда": Леонид Агутин готовится к грандиозному событию 21:22Покинувший команду Собчак парень круто изменил свою жизнь 20:05Тело покойного рэпера Картрайта отправят на четвертую биологическую экспертизу 18:40Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана 18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа?
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"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни

"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни
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Ляйсан Утяшева вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться подробностями.

Недавно знаменитая спортсменка вместе с мужем и детьми отправилась на отдых в Териберку. Она решила не устраивать себе отпуск от телефона, а потому подписчики знают все, что происходит со звездным семейством. Ведь жена Павла Воли с удовольствием делится впечатлениями от путешествия. На этот раз Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии, которое буквально изменило ее жизнь.

Как оказалось, телеведущая исполнила свою давнюю мечту, на что, к слову, годами не решалась из-за страхов. Она совершила погружение в в Северный Ледовитый океан. И это, судя по эмоциям, стало для нее волнительным приключением.

"Мой мир теперь не будет прежним", – описала свое состояние после погружения Ляйсан Утяшева.

По словам супруги Павла Воли, у нее всегда были фобии, связанные с водой: боязнь холодной температуры, глубины, ей было страшно утонуть. Но, переборов себя, она опустилась на семь метров, что теперь считает своим личным достижением. Во время погружения у нее заложило уши, она перестала слышать любые звуки кроме своего дыхания. Но оно того стоило! Ведь, как говорит теледива, она попала в совершенно другой мир.

"Появляется ощущение нереальности, как будто ты в открытом космосе. Там у них – в подводном мире – своя полноценная Вселенная", – раскрыла подробности в своем микроблоге Ляйсан Утяшева.

28 июня 2023, 10:20
Ляйсан Утяшева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ляйсан Утяшевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева показала страсть на шоу

Ляйсан Утяшева
Во время театрализованного спортивного гимнастического шоу "Легенды спорта".
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.
Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время выступления.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева.
Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк.
Трехкратный призер олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко с дочкой Викой.
Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.
Телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

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