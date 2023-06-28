"Мой мир не будет прежним": Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии в жизни

Ляйсан Утяшева вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться подробностями.

Недавно знаменитая спортсменка вместе с мужем и детьми отправилась на отдых в Териберку. Она решила не устраивать себе отпуск от телефона, а потому подписчики знают все, что происходит со звездным семейством. Ведь жена Павла Воли с удовольствием делится впечатлениями от путешествия. На этот раз Ляйсан Утяшева разоткровенничалась о важном событии, которое буквально изменило ее жизнь.

Как оказалось, телеведущая исполнила свою давнюю мечту, на что, к слову, годами не решалась из-за страхов. Она совершила погружение в в Северный Ледовитый океан. И это, судя по эмоциям, стало для нее волнительным приключением.

"Мой мир теперь не будет прежним", – описала свое состояние после погружения Ляйсан Утяшева.

По словам супруги Павла Воли, у нее всегда были фобии, связанные с водой: боязнь холодной температуры, глубины, ей было страшно утонуть. Но, переборов себя, она опустилась на семь метров, что теперь считает своим личным достижением. Во время погружения у нее заложило уши, она перестала слышать любые звуки кроме своего дыхания. Но оно того стоило! Ведь, как говорит теледива, она попала в совершенно другой мир.

"Появляется ощущение нереальности, как будто ты в открытом космосе. Там у них – в подводном мире – своя полноценная Вселенная", – раскрыла подробности в своем микроблоге Ляйсан Утяшева.