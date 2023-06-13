Поваленный крест на могиле Бондачрук напугал пришедших на Новодевичье кладбище

Скончавшаяся в октябре 2020-го Ирина Скобцева упокоилась на престижном Новодевичьем кладбище. Рядом – могилы Гурченко, Хворостовского Быстрицкой... Корреспондент "Дни.ру" побывал в некрополе и оценил, в каком состоянии захоронение актрисы сегодня.



Могила Ирины Константиновны расположена рядом с мужем и дочерью. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – скончался 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м.



Изначально на могиле Сергея Бондарчука стоял белый мраморный бюст работы скульптора Кербеля. Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд. А Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе.

Тогда на общем захоронении отца и дочери появился мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших. После смерти Ирины Скобцевой ее имя выбили на стеле рядом с именем супруга – Сергея Бондарчука.

А деревянный крест, который изначально стоял на могиле, положили за дорогие памятники. Многих пришедших на Новодевичье это пугает, но православный священник пояснил что родные покойной все сделали правильно.

"Крест символизирует веру, покаяние и смирение и служит обязательной атрибутикой для православного – говорит служитель культа. – Но демонтированный после установки памятника деревянный крест с могилы нельзя выбрасывать. Его надлежит сжечь и рассыпать золу по могиле. Такой ритуал оставляет частичку святыни с усопшим. Или же, если нет такой возможности, оставить крест за новым памятником. Поэтому родные актрисы поступили верно".

