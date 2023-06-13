Поваленный крест на могиле Бондачрук напугал пришедших на Новодевичье кладбище

История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Вторник 13 июня

14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондачрук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит? 22:08Юдашкин, Кучеренко, Колесников: могли ли звезды избежать смерти 20:12"Всегда будете источником вдохновения": известный блогер выразила поддержку Костомарову 18:13Как ангелочки: Эрнст впервые показал дочек от молодой жены 17:22Почему Стас Пьеха оказался на больничной койке: мнение кардиолога 17:01Ханга высказала мнение о Малахове и Борисове: Все не очень интересно 16:09Помолодевшую Гузееву раскритиковали в Сети 15:27Кудрявцева не может прийти в себя после ужасной трагедии 14:59Запрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 14:47"Опять мои рабы работают": Анна Семенович пояснила свою шутку 13:54Ивлеева предложила 61-летней Ханге сняться голой для обложки глянца: Журнал никто не купит! 13:06В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка 12:16Звезда Comedy Woman оказалась на операционном столе из-за опухоли в груди: Жуткие часы 11:36"Дни.ру" поздравляют читателей с Днем России 10:41"Очень страшно": перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги 09:40Фокусник бесплатно выступает перед собаками из приюта: зачем он это делает? 08:03Гороскоп домашних животных по знаку зодиака 06:07Татьяна Тарасова порадовала рецептом: Яблочный штрудель на скорую руку 04:14"Французский поцелуй": нежность пары лошадей умилила публику 02:13"Настоящий ангел": житель Непала спас корову с теленком от автомобилей 01:17Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня 2023 года 00:07Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео 22:525 лучших книг для ленивого вечера 21:50Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 20:07От прошлого до будущего: новинки сериалов на июнь 2023 19:50Седокова вернулась к мужу после публичного конфликта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Поваленный крест на могиле Бондачрук напугал пришедших на Новодевичье кладбище

Поваленный крест на могиле Бондачрук напугал пришедших на Новодевичье кладбище
245

Скончавшаяся в октябре 2020-го Ирина Скобцева упокоилась на престижном Новодевичьем кладбище. Рядом – могилы Гурченко, Хворостовского Быстрицкой... Корреспондент "Дни.ру" побывал в некрополе и оценил, в каком состоянии захоронение актрисы сегодня.

Могила Ирины Константиновны расположена рядом с мужем и дочерью. Ее второй супруг – актер и режиссер Сергей Бондарчук – скончался 1994-м. А дочь – актриса Алена Бондарчук – умерла от рака в 2009-м.

Изначально на могиле Сергея Бондарчука стоял белый мраморный бюст работы скульптора Кербеля. Но в 2015-м, в год 95-летия Бондарчука, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров забрал его на Аллею звезд. А Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом монументе.

Фото: Дни.ру

Тогда на общем захоронении отца и дочери появился мемориальный комплекс из белого мрамора – высокий памятник в форме креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших. После смерти Ирины Скобцевой ее имя выбили на стеле рядом с именем супруга – Сергея Бондарчука.

Фото: Дни.ру

А деревянный крест, который изначально стоял на могиле, положили за дорогие памятники. Многих пришедших на Новодевичье это пугает, но православный священник пояснил что родные покойной все сделали правильно.

"Крест символизирует веру, покаяние и смирение и служит обязательной атрибутикой для православного – говорит служитель культа. – Но демонтированный после установки памятника деревянный крест с могилы нельзя выбрасывать. Его надлежит сжечь и рассыпать золу по могиле. Такой ритуал оставляет частичку святыни с усопшим. Или же, если нет такой возможности, оставить крест за новым памятником. Поэтому родные актрисы поступили верно".

13 июня 2023, 13:40
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки

У Константина Крюкова произошло важное событие в жизни: его отпечатки рук увековечили на "Аллее достижений" в кинотеатре.
Перед тем, как оставить отпечатки рук, актер расписался на застывающей массе.
"Ура!" - лаконично выразил свои эмоции артист.
В начале мероприятия прошла автограф-сессия, на которой Крюков подписал десятки открыток для поклонников.
Затем состоялась премьера новой приключенческой комедии "Спасти Пушкина", главную роль в которой сыграл актер.
На красной дорожке миловидного Константина, перевоплотившегося в легенду отечественной поэзии, буквально затискали женщины.
Каждая гостья премьеры норовила приобнять и сфотографироваться с Крюковым.
Общий портрет с Константином достался и его партнерше по съемочной площадке Ирине Крутик, сыгравшей учительницу.
Красавице Маргарите Аброськиной посчастливилось получить роль Натальи Гончаровой.
Звездным гостем премьеры фильма о Пушкине стал Арчи в классическом костюме.
Молодой актер Влад Красавин сыграл в комедии видеоблогера Вадима.
Зрители отметили, что Константину очень к лицу бакенбарды и стиль денди.
Алексей Лукин (слева) тоже снялся в комедии.
Селфи с "Пушкиным" захотел и выступивший на мероприятии битбоксер.
Маргарита Аброськина и Анастасия Акатова.
"Пушкин" и "лицеисты".
Константин Крюков и Влад Красавин.
Комедия "Спасти Пушкина" может дать счастливый билет в профессию многим начинающим актерам.
Режиссер Павел Мирзоев.
Продюсер картины Юрий Обухов.
По сюжету, ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век.

По теме

Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии

Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии
Певица Юта дала интервью, в котором откровенно поделилась личным. Публика знает Анну Осипову как певицу, автора песен и вокалистку группы "Юта".

"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической

"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко кардинально сменил имидж. Мир, в котором стремительно сменилось столь много, мог похвастаться ранее и некоторыми стабильными вещами.

"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала

"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала
Ведущий ютуб-шоу высказался об артистке и ситуации и с ее неосторожной шуткой. Несколько дней назад Анна Семенович угодила в громкий скандал.

Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье

Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье
Появление семьи Константина Эрнста в Кремле наделало много шума. Вчера известный медиаменеджер впервые вывел в свет двух дочерей.

"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка

"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка
Столичная актриса Варвара Шмыкова подарила старшему сыну товарища для игр. Актриса Варвара Шмыкова прославилась ролью в сериале "Чики", а запомнилась телезрителям благодаря рыжим волосам и множеству веснушек, а также своему раскрепощенному поведению.

Выбор читателей

12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 11/06ВскЖена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение 11/06ВскТелеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской 13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 11/06ВскДочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной 12/06Пнд"Очень страшно": перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги