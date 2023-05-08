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Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве

Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве
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Лариса Преображенская было очень популярным автором.

В столице произошла настоящая трагедия: погибла известная художница-декоратор Лариса Преображенская. По всей видимости, пытаясь избавиться от мусора в арендованном помещении на Бутырском хуторе, женщина случайно подожгла себя. Ее обгоревший труп нашли лишь на следующий день.

Лариса была известной в столице художницей, которая занималась декорированием свадеб и созданием необычных инсталляций. Одна из ее последних работ, "Одиночество", была сделана с использованием муравьев и выставлялась в Третьяковской галерее.

Сообщество художников и многие пользователи социальных сетей, которые были подписаны на профиль Ларисы в соцсетях, выражают свои соболезнования близким и родным художницы.

8 мая 2023, 17:53
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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