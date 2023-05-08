Известная художница-декоратор обнаружена мертвой в Москве

Лариса Преображенская было очень популярным автором.



В столице произошла настоящая трагедия: погибла известная художница-декоратор Лариса Преображенская. По всей видимости, пытаясь избавиться от мусора в арендованном помещении на Бутырском хуторе, женщина случайно подожгла себя. Ее обгоревший труп нашли лишь на следующий день.



Лариса была известной в столице художницей, которая занималась декорированием свадеб и созданием необычных инсталляций. Одна из ее последних работ, "Одиночество", была сделана с использованием муравьев и выставлялась в Третьяковской галерее.

Сообщество художников и многие пользователи социальных сетей, которые были подписаны на профиль Ларисы в соцсетях, выражают свои соболезнования близким и родным художницы.