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Суббота 27 мая

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Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде

Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде
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В честь празднования Всемирного дня медитации популярная певица Ариана Гранде поделилась списком из 7 благозвучных композиций.

21 мая во всем мире отметили удивительный праздник – День медитации. В аккаунте Insight timer, который посвящен саморазвитию в одной из соцсетей, популярнейшая американская певица Ариана Гранде поделилась с фанатами своим списком лучших медитаций. В плейлисте певицы оказалось семь мелодий, наполняющих красотой внутри и снаружи.

"Поздравляю всех со Всемирным днем медитации! Медитация — одно из моих любимых занятий и одна из самых важных и нужных инвестиций, которые мы можем сделать в нас самих, в наше здоровье и в наши жизни. Будь у меня пять, десять или 30 минут в день, я всегда найду время для медитации, чтобы заглянуть внутрь себя и гармонизировать дыхание. Мы сами, планета, вселенная – можем измениться и исцелить наши сердца и души. Я так рада поделиться некоторыми из моих любимых треков медитации с вами в надежде, что это может вдохновить вас на ежедневные практики и поможет разобраться в себе.

P.S. Если вам это нравится, пожалуйста, также ознакомьтесь с моим плейлистом", – обратилась к поклонникам мировая селебрити.

Список композиций от Арианы Гранде.

Ариана Гранде – популярнейшая американская актриса и певица. Девушка стала известна совсем в юном возрасте. Ариана снималась в сериалах канала Nikelodeon. А затем переквалифицировалась в певицы и на сегодняшний день является одной из самых популярных и успешных исполнительниц в мире.

27 мая 2023, 18:50
Фото: face to face/www.globallookpress.com
Insight timer• Требует проверки

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