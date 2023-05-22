Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения

Знаменитые личности из новой подборки "Дни.ру" вытянули по-настоящему счастливый билет

О счастливом человеке говорят: родился в рубашке. Кроме того, появиться на свет в дороге — редкость и хорошая и примета. А что насчет тех, кто выбрал местом рождения поезд? Среди звезд в этом плане отличились народная артистка РСФСР Валентина Толкунова, легендарный танцовщик Рудольф Нуриев, актриса Анжелика Вольская, выдающийся музыкант Юрий Петерсон и черная жемчужина российского балета Тамара Туманова.

Певица русской души Валентина Толкунова практически родилась в поезде. Прямо в вагоне в южных краях и начались схватки у ее матери. Женщину чудом успели высадить в Армавире, где и появилась на свет будущая звезда советской эстрады в 1946 году.

А знаменитый балетмейстер Рудольф Нуриев испытал счастье появиться на свет под стук колес возле Байкала. В 1938 году он сделал первый вдох в "Транссибирском экспрессе", который двигался по Иркутской области.

Звезда российских мелодрам, включая сериал "Две судьбы", Анжелика Вольская тоже родилась в поезде, но гораздо позже — в 1970 году. Ее родители работали геологами и ехали в Ростов-на-Дону в экспедицию.

Солист ВИА "Веселые ребята", ВИА "Самоцветы" и ВИА "Пламя" Юрий Петерсон, как и Валентина Толкунова, успел родиться вне поезда, но схватки у его матери тоже начались в пути по железной дороге. Состав направлялся в Ригу, а музыканту в итоге посчастливилось родиться в белорусских Барановичах.

А в 1919 году в снегах холодной Сибири застрял поезд, где в товарном вагоне родилась мировая знаменитость Тамара Туманова. Местом появления на свет культовой примы-балерины считается Тюмень.