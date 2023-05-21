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Воскресенье 21 мая

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Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом

Григорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом
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Григорьев-Аполлонов дал тревожный повод говорить о себе. Внешность певца вызвала вопросы.

Поклонники музыкальной группы "Иванушки International" не на шутку встревожились. Слушатели предположили, что в жизни Андрея Григорьева-Аполлонова не самый простой период.

Все дело во внешнем виде певца. Поклонники заподозрили его в болезни, поскольку артист отек и заметно поправился.

Андрей всегда был стройным и подтянутым, но теперь от былой фигуры артиста будто ничего не осталось. Сам "Рыжий из "Иванушек" наличие любой болезни отрицает. Лишний вес он объяснил нежеланием отказываться от вкусной и не самой полезной пищи — чебуреков, хинкалей и беляшей. Стоит отметить, что коллеги по цеху иронично называли певца "Беляшом".

Певец не пытался скрывать, что в определенный момент пристрастился к горячительному на фоне проблем в семье. Однако через непродолжительное время с пагубной привычкой пришлось завязать. Подобные откровения не вызвали особого доверия у фанатов.

Фото: "Ты не поверишь!"

При этом многие воспринимают Андрея Григорьева-Аполлонова как жизнерадостного "Рыжего из "Иванушек". Перед широкой публикой артист всегда предстает таким же веселым и беззаботным сквозь годы. Мао кто знает, что на протяжении прожитых лет Григорьев-Аполлонов неоднократно сталкивался с тяжелыми испытаниями.

21 мая 2023, 19:09
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Natalia Shakhanova/globallookpress.com
Программа "Ты не поверишь!" на НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Рыжий "Иванушка" спел в золотой микрофон

Группа "Иванушки International" отметила 20-летие
Продюсер группы Игорь Матвиенко
"Иванушек" поздравили участницы группы "Фабрика"
Александра Савельева и Андрей Григорьев-Аполлонов
Александр Стриженов
Группа "Фабрика"
Группа "Дискотека Авария"
"Иванушки International"

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