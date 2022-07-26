Потеря ребенка, смерти близких и уход жен к баскетболистам: тяжелые испытания Григорьева-Аполлонова

26 июля известному певцу Андрею Григорьеву-Аполлонову исполняется 52 года. За свою жизнь ему пришлось пережить немало трагедий и трудностей.

Многим слушателям Андрей Григорьев-Аполлонов знаком как улыбчивый Рыжий из "Иванушек". Перед публикой артист неизменно предстает таким же веселым, озорным и беззаботным, каким его знают уже долгие годы, однако это не всегда дается ему легко. В жизни Григорьев-Аполлонов не раз сталкивался с тяжелыми испытаниями. После некоторых из них ему не удалось оправиться до сих пор.

Андрей Григорьев-Аполлонов родился в Сочи и с самого детства мечтал связать жизнь с музыкой. В подростковом возрасте будущий артист подрабатывал манекенщиком и танцевал брейк-данс, в студенческие годы был диджеем и выступал в ВИА, а в 1995 году стал солистом "Иванушек International". Григорьев-Аполлонов попал в группу по счастливой случайности и даже не подозревал, что вскоре станет настоящей звездой. С выходом легендарного хита "Тучи" о коллективе узнала вся страна.

Когда группа была на пике славы, у Андрея завязались серьезные отношения с Марией Лопатовой – дочерью известного баскетболиста Андрея Лопатова. Фактическая жена часто ездила вместе с певцом на гастроли и была с ним практически неразлучна. Увы, союз так и не перерос в брак и продержался всего три года. Пара рассталась вскоре после того, как Мария потеряла ребенка.

Лопатова и Григорьев-Аполлонов ждали прибавления, но беременность закончилась выкидышем. Трагедия сильно отдалила влюбленных друг от друга. Когда отношения распались окончательно, Мария вышла за баскетболиста Андрея Кириленко и трижды стала мамой. А испытания в жизни артиста на этом на закончились.

В 2008 году Андрей Григорьев-Аполлонов в первый и пока единственный раз официально женился. Его супругой стала мастер спорта по теннису Марина Банкова. Влюбленные познакомились в начале нулевых, когда девушке было 17 лет, и несколько лет не регистрировали отношения. Жена подарила звезде двоих сыновей: Ивана и Артемия. Певец наслаждался семейной гармонией и был по-настоящему счастлив, пока в его жизни не случилась черная полоса.

В 2017 году Григорьев-Аполлонов потерял сразу двух близких людей. Сначала друг артиста, экс-участник "Иванушек International" Олег Яковлев, скончался из-за цирроза печени. Всего через месяц, в июле, певец лишился родной с сестры Юлии. Причиной смерти стал тяжелый приступ астмы. Андрей был очень близок с сестрой и тяжело переживал трагедию.

В личной жизни звезды тоже было не все гладко. После череды потерь брак Григорьева-Аполлонова затрещал по швам, а в 2019 году артист публично подтвердил развод с женой. Вторая избранница певца повторила судьбу первой и вскоре после расставания вышла за баскетболиста. Ее мужем стал Андрей Зубков.

Андрей Григорьев-Аполлонов нелегко переживал развод, к тому же, до конца не оправился после потери близких. Впрочем, какими бы сложными ни были испытания, исполнитель не сломался под их тяжестью. Рыжий из "Иванушек" старается держаться несмотря ни на что и продолжает радовать публику своей заразительной улыбкой.