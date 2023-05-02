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Вторник 2 мая

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"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей

"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей
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Брак Павла Воли не перестают обсуждать.

Павел Воля женат на Ляйсан Утяшевой уже 10 лет. Пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, ведь за столько лет они не устраивали публичных скандалов. Правда, некоторые не верят в идиллию, которую демонстрируют юморист и гимнастка, поэтому ищут намеки на развод.

Например, когда Утяшева и Воля одновременно перестают публиковать что-либо в соцсетях, интернет-пользователи и СМИ начинают подозревать, что в семье не все хорошо. Но супруги, кажется, уже устали объяснять народу, что они не пользуются интернетом во время путешествия.

"Пресса тут же принимается сочинять: "Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь", – высказалась гимнастка о бесконечном разводе с Павлом в недавнем интервью.

Утяшева, как и ее супруг, старается не реагировать на касающиеся ее сплетни, но тому, что пишут в интернете, порой верят родственники постарше. Поэтому паре приходится иногда опровергать слухи.

Недавно СМИ сообщали о том, что Павел Воля обзавелся собственным вечерним шоу. Говорят, эта передача стала так называемой заменой той, которую вел Иван Ургант на Первом канале. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

2 мая 2023, 19:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и прославленный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец.
Актриса Алиса Фрейндлинх.
Телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.
Режиссер Павел Лунгин.
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.
Актер Александр Галибин.
Актриса Анна Горшкова и режиссер Станислав Говорухин.
Актер Алексей Серебряков.
Актер Сергей Гармаш и бизнесмен Роман Абрамович.
Актрисы Анна Тарасенко и Анастасия Плотникова.
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров и его супруга певица Женя Малахова.
Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и дочь актриса Алика Смехова.
Актер Леонид Ярмольник и музыкант, певец Андрея Макаревич.
Балерина Анна Исаева, режиссер Валерий Тодоровский, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова и экс-солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Сорокин.

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