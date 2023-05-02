"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей

Брак Павла Воли не перестают обсуждать.

Павел Воля женат на Ляйсан Утяшевой уже 10 лет. Пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, ведь за столько лет они не устраивали публичных скандалов. Правда, некоторые не верят в идиллию, которую демонстрируют юморист и гимнастка, поэтому ищут намеки на развод.

Например, когда Утяшева и Воля одновременно перестают публиковать что-либо в соцсетях, интернет-пользователи и СМИ начинают подозревать, что в семье не все хорошо. Но супруги, кажется, уже устали объяснять народу, что они не пользуются интернетом во время путешествия.

"Пресса тут же принимается сочинять: "Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь", – высказалась гимнастка о бесконечном разводе с Павлом в недавнем интервью.

Утяшева, как и ее супруг, старается не реагировать на касающиеся ее сплетни, но тому, что пишут в интернете, порой верят родственники постарше. Поэтому паре приходится иногда опровергать слухи.



Недавно СМИ сообщали о том, что Павел Воля обзавелся собственным вечерним шоу. Говорят, эта передача стала так называемой заменой той, которую вел Иван Ургант на Первом канале. Подробнее об этом писали "Дни.ру".