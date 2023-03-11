Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень

Супруга Павла Воли перенесла боль утраты.

Телеведущая Ляйсан Утяшева вышла на связь с поклонниками и поделилась эмоциями от утраты, которую ей пришлось пережить. 11 лет назад звезда потеряла самого близкого человека – свою маму.

В годовщину смерти родительницы супруга Павла Воли обнародовала фото и видео родной женщины. Ляйсан дала понять, что до сих пор не находит себе места и не может смириться с утратой.

"Меня перещелкивает очень", — поделилась эмоциями Ляйсан. Стоит отметить, что мама Утяшевой ушла из жизни в молодом возрасте – женщина не дожила до 50 лет.

Смерть Зульфии Утяшевой была скоропостижной. Известно, что у нее оторвался тромб. Ляйсан при этом находилась рядом. Она пыталась оказать медицинскую помощь и вызвала скорую. Прибывшие на вызов врачи не смогли помочь женщине.

Стоит отметить, что Ляйсан Утяшева была очень близка с мамой. Зульфия стала не только наставницей, но и близкой подругой дочери.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе снялись в юмористическом пародийном проекте "Самоирония судьбы". На съемочной площадке ведущая изобразила героиню Натальи Крачковской из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".