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Вторник 2 мая

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"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах

"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах
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Ксения Собчак сделала признание.

Популярная отечественная блогерша и театральный режиссер Константин Богомолов связали свои жизни узами брака в 2019 году. Свадьба звезда ознаменовалась громким скандалом, в отношениях тоже периодически возникали скандалы. Злые языки то и дело заявляли, мол, светские львица собирается уйти от своего мужа.

Однако недавно супругов объединило семейное горе. Ушел из жизни отец художественного руководителя Тетра на Малой Бронной Юрий Богомолов. Разумеется, Ксения Собчак разделила трагедию со своим мужем и достойно проводила свекра в последний путь.

Однако стоило телеведущей уйти от покойного родственника со слезами на глазах, как ее разбило новое горе. Умер модельер Валентин Юдашкин. Как оказалось, Ксения Собчак находилась с кутюрье в дружеских отношениях, поэтому мгновенно отреагировала на трагическую весть.

"Всегда буду помнить тебя и любить", – отметила Ксения Собчак, обращаясь к почившему Валентину Юдашкину.

В своем телеграмм-канале бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" вспомнила о моментах, проведенных совместно с модельером. Она также поблагодарила его за свадебное платье, которое "так и осталось лежать в большой коробке".

Возможно, Валентин Юдашкин сшил наряд на бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова, однако платье не понадобилось. Так или иначе, журналистка назвала ушедшего модельера хорошим и верным другом.

2 мая 2023, 15:20
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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