"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова

Что будет с Романом Костомаровым?

Олимпийскому чемпиону, конечно, не позавидуешь. Сколько же всего он пережил с момент своей госпитализации. Если верить прессе, он перенес кому, отказ органов, инфаркты. А самое ужасное то, что фигурист оказался обрублен по рукам и ногам, потому что из-за некроза конечности Романа Костомарова ампутировали.

Новый недуг, конечно, сильно скорректирует жизнь спортсмена, который большую часть своего времени проводил на льду. Теперь олимпийскому чемпиону придется привыкать к протезам. Новости о его состоянии в последнее время поступают хорошие, наверное, поэтому коллеги уже ждут его возвращения на лед.

Так, Илья Авербух сказал, что Роман Костомаров может появиться в одном из спектаклей, однако специалисты считают, что он поспешил с такого рода заявлениями. Как рассказал геронтолог Юрий Серебрянский в беседе с журналистами, перед продолжением своей карьеры фигуристу нужно будет перенести ряд операций по протезированию. И даже после них нельзя с уверенностью сказать, что зрители увидят своего кумира на льду.

Дело в том, что операции – не гарантия. Перед новым недугом врачи бессильны, потому что все зависит от самого спортсмена. А точнее, от того, как быстро он пройдет реабилитацию.

"Некоторые люди восстанавливаются быстро и потом играют в хоккей на колясках, бегают дистанции. Есть пациенты, которые психологически подавлены и долго не могут справиться", — сказал специалист о перспективах Романа Костомарова.

