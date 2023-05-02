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Вторник 2 мая

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"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова

"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова
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Что будет с Романом Костомаровым?

Олимпийскому чемпиону, конечно, не позавидуешь. Сколько же всего он пережил с момент своей госпитализации. Если верить прессе, он перенес кому, отказ органов, инфаркты. А самое ужасное то, что фигурист оказался обрублен по рукам и ногам, потому что из-за некроза конечности Романа Костомарова ампутировали.

Новый недуг, конечно, сильно скорректирует жизнь спортсмена, который большую часть своего времени проводил на льду. Теперь олимпийскому чемпиону придется привыкать к протезам. Новости о его состоянии в последнее время поступают хорошие, наверное, поэтому коллеги уже ждут его возвращения на лед.

Так, Илья Авербух сказал, что Роман Костомаров может появиться в одном из спектаклей, однако специалисты считают, что он поспешил с такого рода заявлениями. Как рассказал геронтолог Юрий Серебрянский в беседе с журналистами, перед продолжением своей карьеры фигуристу нужно будет перенести ряд операций по протезированию. И даже после них нельзя с уверенностью сказать, что зрители увидят своего кумира на льду.

Дело в том, что операции – не гарантия. Перед новым недугом врачи бессильны, потому что все зависит от самого спортсмена. А точнее, от того, как быстро он пройдет реабилитацию.

"Некоторые люди восстанавливаются быстро и потом играют в хоккей на колясках, бегают дистанции. Есть пациенты, которые психологически подавлены и долго не могут справиться", — сказал специалист о перспективах Романа Костомарова.

2 мая 2023, 12:40
Роман Костомаров. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Popcornnews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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