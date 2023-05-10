"Изменения кардинальные": личную жизнь Бондарчука увидела гадалка

Карты и звезды приоткрыли завесу амурных дел Федора Бондарчука.



Некоторые звезды рассказывают в соцсетях все подробности своей личной жизни, иногда даже и те, что следовало бы скрывать. Но в противовес есть и другая категория: скрытные селебрити, которые следуют поговорке "Счастье любит тишину". Относится к ним и Федор Бондарчук.

Для того чтобы хоть немного заглянуть в приватную жизнь известного режиссера, поклонники его вынуждены обращаться к Высшим силам. Сделала это и таролог Марианна Абравитова, которая раскинула карты и озвучила их толкование на публику.

Переживает Федор Бондарчук, сказала эзотерик, очень успешный и благоприятный период жизни. Кроме того, в работе и творчестве его каждую секунду будет преследовать успех, а проекты будут создаваться один за другим. В следующем году ждет его и дополнительное развитие, которое выведет его на новый уровень.

Что же до дел сердечных – карты Таро показали, что в 2023 году никаких ярких и ошеломляющих событий не предвидится. Но это лишь временное затишье.

"Изменения будут, причем, кардинальные", – увидела гадалка личную жизнь Федора Бондарчука на 2024 год.



Так что фанаты уже в предвкушении. Быть может, Федора Бондарчука в следующем году получится поздравить с появлением на свет еще одного милого малыша.

