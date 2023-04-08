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Суббота 8 апреля

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Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста

Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста
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Звезд настиг кризис.

Регина Тодоренко — уникальный представитель отечественного шоу-бизнеса. Она успевает не только рожать детей без ущерба для карьеры, но и умудряется поддерживать тесную связь со своими поклонниками, которые каждый раз узнают о ведущей что-то новое.

Ведущая нередко заводит откровеннейшие беседы со своими подписчиками в соцсети. Недавно знаменитость затронула тему кризиса семейной жизни. Выяснилось, что им с Владом Топаловым пришлось пройти через крайне сложный период в отношениях.

Дошло до того, что паре потребовалась помощь психолога. Специалист дал знаменитостям совет, который ошарашил обоих супругов. По его словам, возлюбленным нужно ходить на свидания друг с другом.

"Но оказалось, что под свиданиями подразумевается время, когда мы говорим не о каких-то бытовых проблемах и детях, а друг о друге", — откровенно рассказала Регина. Ведущая призналась, что в определенный момент она собиралась развестись и даже заявила об этом Топалову. Певец на такой шаг пойти был не готов, поэтому паре пришлось искать компромисс.

Удивительно, но разговоры и правда дали свои плоды. Топалов и Тодоренко потратили месяцы на выяснения отношений, но в итоге пришли к тому, что лучше ладить друг с другом, чем находиться в перманентном состоянии раздора.

8 апреля 2023, 21:20
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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