Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста

Звезд настиг кризис.

Регина Тодоренко — уникальный представитель отечественного шоу-бизнеса. Она успевает не только рожать детей без ущерба для карьеры, но и умудряется поддерживать тесную связь со своими поклонниками, которые каждый раз узнают о ведущей что-то новое.

Ведущая нередко заводит откровеннейшие беседы со своими подписчиками в соцсети. Недавно знаменитость затронула тему кризиса семейной жизни. Выяснилось, что им с Владом Топаловым пришлось пройти через крайне сложный период в отношениях.

Дошло до того, что паре потребовалась помощь психолога. Специалист дал знаменитостям совет, который ошарашил обоих супругов. По его словам, возлюбленным нужно ходить на свидания друг с другом.

"Но оказалось, что под свиданиями подразумевается время, когда мы говорим не о каких-то бытовых проблемах и детях, а друг о друге", — откровенно рассказала Регина. Ведущая призналась, что в определенный момент она собиралась развестись и даже заявила об этом Топалову. Певец на такой шаг пойти был не готов, поэтому паре пришлось искать компромисс.

Удивительно, но разговоры и правда дали свои плоды. Топалов и Тодоренко потратили месяцы на выяснения отношений, но в итоге пришли к тому, что лучше ладить друг с другом, чем находиться в перманентном состоянии раздора.