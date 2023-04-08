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Суббота 8 апреля

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"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье

"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье
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Виктория Боня ведет работу сразу по нескольким направлениям.

Виктория Боня является весьма активной пользовательницей социальных сетей. В них она делится подробностями своих путешествий, взглядами на жизнь, а иногда и секретами.

Ранее Виктория, которая открыла для себя альпинизм, заявляла о поисках филантропа-альтруиста, который оплатит ее следующее восхождение. Ну а пока кандидатура еще не найдена, рассказавшая о поиске спонсора Боня вылетела из Монако в Москву. Там она порешала важные рабочие вопросы, а также проделала косметические процедуры.

Освежившаяся и преобразившаяся Виктория Боня приняла участие в фотосессии, в ходе которой примерила белое платье, которое многие из ее поклонников сочли практически подвенечным.

"Замуж собралась? Будет самая красивая невеста!", "Хочется в реальной жизни увидеть вас невестой", "Желаю вам самого лучшего жениха!", "Как принцесса", – расплылись от восторга подписчицы Виктории.

К слову, Боня, которая в одиночку растит 11-летнюю дочь от наследника ирландского миллиардера, замужем никогда не была. Но от самых внимательных пользователей Сети не укрылась фраза о том, что новый образ Виктории ее нынешний возлюбленный уже оценил. Так что, надеятся поклонники светской львицы, вскоре и для Виктории Бони заиграют свадебные колокола.


8 апреля 2023, 18:00
Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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