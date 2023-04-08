Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри

Принцу Гарри лучше не выходить из дома без охраны.



Злополучная книга принца Гарри "Запасной" наделала не только много шума, но и доставила потомку монаршей семьи большое количество неприятностей. Если вначале мужчину просто улучили во лжи, теперь же за ними последовали более громкие действия.

Одним из читателей книги оказался русский художник Андрей Молодкин, ныне проживающий в Англии. Глава о том как принц Гарри поехал в Афганистан и убил там 25 талибов*, очень возмутила художника.

Чтобы выразить протест против бесчеловечного поведения принца Гарри, Молодкин создал арт объект. Купил мемуары принца, а зачем залил книгу кровью афганцев, которую сдали добровольцы.

Далее художникам была объявлена цена за голову принца Гарри. Составила она 10 000 долларов. Уже известно, что вся вырученная сумма пойдет благотворительным организациям, которые помогают народу Афганистана. Приобрести ее может любой из посетителей магазина в Виндзоре.

"Убивает талибов, как злодеев в видеоигре, а затем наживается на печальной истории, чтобы продавать книги о своем пристрастии к наркотикам, сексуальных подвигах и убийствах", – плюнул художник в принца Гарри.

