Не только Болдуин: кто из звезд убил человека

Лишь некоторые звезды шоу-бизнеса понесли наказание.

Номинант премии "Оскар", звезда шоу-бизнеса в США Алек Болдуин в октябре 2021 года случайно убил человека во время съемок фильма "Ржавчина". Актер застрелил оператора Галину Хатчинс. Перед выстрелом ассистент заверил, что в пистолете нет патронов. В фервале 2023-го стало известно о том, что Алеку Болдуину и ответственному за реквизит человеку предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Актеру грозит несколько лет тюрьмы.

Однажды американского рэпера и актера Снупа Догга задержали прямо во время светского мероприятия после того, как он убил представителя известной банды. Адвокаты артиста смогли доказать, что тот только оборонялся. Так Снуп Догг смог избежать наказания.

Не так давно сын короля Великобритании принц Гарри признался, что во время военной службы в Афганистане убил 25 человек. В своей книге герцог Сассекский дает понять, что не стесняется этого факта в своей биографии, поскольку тогда он воспринимал тех людей как простые шахматные фигуры, которые необходимо снести с доски.

Осенью прошлого года 24-летнего канадского актера Райана Грэнтэма, который сыграл одну из ролей в известном сериале "Ривердейл", навсегда отправили в тюрьму. Дело в том, что молодой человек убил свою мать. Он выстрелил родительнице в затылок, пока она играла на пианино. Райан признался, что сделал это, чтобы мать не видела, как он расправляется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Звезда сериала "Папины дочки" Михаил Казаков еще до роли Ильи Полежайкина убил парня своей подруги. Будучи 16-летним подростком, актер защитил девушку, когда на нее бросился бойфренд. Михаил схватился за нож. От полученных ран 20-летний парень, который якобы был наркоманом, скончался. Дело о превышении самообороны было закрыто после того, как мать убитого встала на сторону Михаила.

На блистательной карьере звезды шоу-бизнеса Валентины Малявиной был поставлен крест, когда она убила своего мужа Станислава Жданько. Мужчина умер из-за ножевого ранения в грудь. Актрису отправили в тюрьму на девять лет. В октябре 2021-го артистка умерла.