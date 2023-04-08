Певица Валерия дала рецепт: Медовый напиток для похудения

Сбросить вес – не проблема. Певица Валерия знает секрет стройности, рецепт к вашим услугам.



Свежая как весенний ветер, подтянутая как струна, бодрящая как хорошее вино — все это певица Валерия. Давно разменяв шестой десяток, она выглядит ничуть не хуже молодых девушек, потому что отказывается от употребления мяса, занимается йогой и делает то, что любит. Звезда перепробовала массу диет и теперь точно знает, как похудеть. Она предлагает медовый напиток, рецепт простой и оригинальный.

Ингредиенты

Певица Валерия проповедует исключительно здоровое похудение, поэтому состав напитка такой:

Чистая питьевая вода — 3 литра,

Мед — 75 граммов,

Свежевыжатый сок лимона — по вкусу.

Рецепт

В слегка теплой воде следует полностью растворить мед, чтобы не оставалось комочков. Далее нужно добавить лимонный сок и размешать всю жидкость. Для похудения певица Валерия употребляет напиток дважды в день: один раз утром до еды, а второй раз перед сном. Хранится такой настой, как правило, несколько дней.

Вот он — рецепт для стройной фигуры, однако важно понимать, что вес уйдет только при условии снижения суточной калорийности и увеличении физической активности. Певица Валерия гармонично сочетает правильное питание и тренировки, поэтому не знает проблем в виде лишних килограммов, а муж Иосиф Пригожин боготворит ее день ото дня.