МакSим пугает фанатов, Боня клянчит деньги, Галкина* – в президенты: 7-й выпуск шоу "На Днях"

Последние новости шоу-бизнеса.

В новом выпуске шоу "На днях" обсуждаем очередной провал МакSим, которая продолжает пугать фанатов странным поведением на сцене. Как оказалось, все не так просто.

Кажется, в шоу-бизнесе наметился тренд на попрошайничество. Сначала этим занимались в основном блогеры, которых прозвали "инфоцыганами", теперь до этого дошли и звезды: недавно была Дакота, теперь – Виктория Боня. Подробности – в видео.

На днях Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак заступилась за опального в России Максима Галкина*, а заодно выдвинула его в президенты России.





*Максим Галкин внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.