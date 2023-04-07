"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова

Роман Костомаров долго боролся.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию в начале января. Его родственники, друзья, коллеги и поклонники надеялись на лучшее. Однако СМИ то и дело сообщали печальные новости. Если верить "источникам", на которые ссылалась пресса, Роман Костомаров впал в кому, перенес не один инфаркт и, что самое страшное, лишился конечностей.

Супруга фигуриста Оксана Домина выходила на связь с поклонниками один раз – в день рождения мужа. В своем микроблоге она посвятила спортсмену пост и с тех пор хранит молчание. Однако под той самой публикацией страсти не утихают. Люди продолжают оставлять комментарии: кто-то переживает, а кто-то находит наглость злорадствовать.

Так, ряд посланий Оксане Доминой посвящен утрате Романа Костомарова – ущербу, который ему принесла болезнь. Некоторые люди огрели безутешную супругу новостью о том, что все произошедшее – это карма, которая настигает всех, а теперь добралась и до фигуриста. Кто-то, находясь в здравом уме, посчитал своей обязанностью сообщить, что болезнь, кома и ампутация – это результат поступков звезды.

"Карма… она такая… Жаль, что такое произошло. Но это в очередной раз напоминает, что закон бумеранга работает", – пишут пользователи.

К счастью, находятся поклонники, которые отвечают подобным комментатором, что писать такое на странице Оксаны Доминой некорректно. Конечно, тех, кто сопереживает семье, больше. Они стараются подбодрить супругу фигуриста.

"Держитесь, Оксана! Вся страна с Вами!" – обратились к возлюбленной Романа Костомарова люди.