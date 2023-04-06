"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу

Режиссер Федор Бондарчук продолжает вести программу "Кино в деталях". Новые выпуски регулярно появляются на ютуб, поэтому поклонники могут вновь и вновь включаться в глубокие разговоры о киноиндустрии. Героем нового выпуска стал Игорь Золотовицкий — актер и педагог по актерскому мастерству, ректор школы-студии МХАТ.
Оказывается, Игорь Яковлевич учился на одном курсе с сестрой Федора Бондарчука Аленой. И именно он во время одной из вечеринок студентов предложил 14-ти летнему юноше его первую рюмку. А сколько их было после — уже, конечно, не сосчитать.
"Игорь Яковлевич, вы налили мне первую рюмку водки и тем самым заразили алкоголем", — объявил пригубивший рюмку Бондарчук.
Кажется, именно так будущий режиссер и автор фильмов "9 Рота" и "Притяжение" подцепил смертельную заразу. Известно, что пристрастие к алкоголю — это частое заболевание в индустрии кино и театра. Многие актеры не справляются с ношей славы или забвения, а потом ищут спасения в стакане.
Игорь Золотовицкий не сильно был поражен замечанием Федора Бондарчука. Актер заявил, что нужно думать не о процессе, а о результате. Было хорошо — значит и причитать не нужно
"А что тебе плохо было? Ну пьянствовали — и что?" — заявил собеседник режиссера.