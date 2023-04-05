Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого

Сказкам Марии Погребняк пришел конец.

34-летняя Мария Погребняк стала участницей нового сезона проекта "Звезды в Африке". Во время съемок она сразу же испортила отношения с другой участницей шоу — Эвелиной Бледанс. Актриса посчитала блогершу "силиконовой" и глупой. За эту размолвку на жену футболиста накинулись многочисленные поклонники актрисы.

Однако, судя по всему, Марии сейчас не до разборок с коллегой по проекту. Поговаривают, что в личной жизни Погребняк грядут большие перемены. Якобы Павла не первый раз замечают в компании других девушек, а сама Мария все чаще проводит время с подругами.

В разговоре с Пятым каналом Мария Погребняк сделала заявление о разводе и изменах любимого мужчины. По ее словам, они с мужем продолжают вместе жить в центре Москвы. А загородного дома, из которого якобы уехал Павел, вообще не существует.

"Если что-то изменится, обязательно мои подписчики узнают об этом первыми", — поделилась бизнес-леди.

Иногда недоброжелатели обвиняют Марию в беззаботном образе жизни. Якобы блондинка сидит на шее у мужа и совершенно не трудится на благо семьи. Однако Погребняк всегда подчеркивает, что и сама хорошо зарабатывает.