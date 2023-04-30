"Вчера": смерть пришла в семью Юлии Меньшовой

Юлия Меньшова не была готова к смерти близкого человека.

Владимир Меньшов скончался почти два года назад от последствий коронавирусной инфекции. По словам артистки, она тяжело переживала уход папы. Непросто пришлось и Вере Алентовой, которая прожила в браке с режиссером почти 58 лет.

И вот в семью Юлии Меньшовой снова пришла смерть. На этот раз она коснулась семьи профессиональной – накануне скончался артист и телеведущий Сергей Колесников. Причиной смерти стал инсульт, который унес звезду шоу "Фазенда" на тот свет в 68 лет.

Своими переживаниями Юлия Меньшова поделилась в социальных сетях. "Вчера ушел из жизни актер Сережа Колесников. Слова в таких случаях всегда одинаковые. Хотя и всегда правдивые", – отметила актриса.

По словам звезды программы "Я сама", многие знали и любили Сергея Колесникова в качестве актера и телеведущего, но его сутью знаменитость считает авторские песни. Причем, как отметила Меньшова, творческие люди часто пишут стихи, у них получается даже очень хорошо, но именно коллега по ТВ умел так сочинять как-то по-другому, очень талантливо и совершенно уникально.

"Какая же быстрая штука — жизнь. Банальность. Но факт", – подытожила Юлия Меньшова.