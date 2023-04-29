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Суббота 29 апреля

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Инсульт: умер знаменитый ведущий Первого канала

Инсульт: умер знаменитый ведущий Первого канала
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Горькая весть пришла утром 29 апреля. Звезду оплакивают поклонники.

Внезапный уход любимого телеведущего застал россиян врасплох. Еще жить бы да жить. Первый канал потерял часть истории. Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет вследствие инсульта. Причину смерти знаменитости сообщили близкие родственники.

Девять лет назад он получил звание заслуженного артиста России, долгие годы о нем не умолкала народная молва. Мужчина проявил себя не только в качестве журналиста и экранного деятеля. В его копилке оказалось множество актерских ролей. В частности, известность Сергею принесли сериалы "Дальнобойщики" и "Петербургские тайны".

Колесников очаровывал зрителей программы "Фазенда", которую длительное время выпускал Первый канал. По выходным ведущий задавал настроение зрителям и вещал о том, как сделать дачную жизнь лучше.

Сергей Колесников. Фото: Legion Media/www.legion-media.ru

Одной из последних работ звезды на актерском поприще стал фильм "Сердце Пармы". Это историческая драма о народах России, премьера которой состоялась в 2022 году.

Как сообщил сын усопшего, Сергей Колесников перед кончиной был госпитализирован. За жизнь знаменитости боролись медики крупнейшего в стране многопрофильного стационара скорой помощи. По данным "Комсомольской правды", родственники планируют похоронить звезду Первого канала на Троекуровском кладбище.

29 апреля 2023, 14:38
Гроб. Фото: Rocco Spaziani/Mondadori Portfol/www.legion-media.ru
РЕН ТВ✓ Надежный источник

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