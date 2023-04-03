"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла

Стало известно о том, что Михаил Галустян покинул пределы России.



Зрители полюбили Михаила Галустяна еще в эпоху КВН, затем настал период Камеди Клаб и шоу "Наша Russia". Но, несмотря на то, что популярность комика зашкаливала, сердце тянуло мужчину на историческую родину его предков.

И вот, наконец, Михаил объявил журналистам о том, что только что получил гражданство Армении. Успел он уже и присмотреть себе квартиру в элитном жилом комплексе.

Упомянул он также о том, что обязательно запустит на территории страны несколько проектов, но и от российских при этом отказываться не станет. Напомним, что Михаил Галустян выступает с юмористическими миниатюрами, а также является ведущим шоу "Звезды в Африке" совместно с Ольгой Бузовой.

Тем не менее, пользователи сети за комика не порадовались. Многие сошлись во мнении о том, что потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла. Некоторые даже назвали его "лжепатриотом", как это произошло на днях с Олегом Газмановым.



"Они линяют даже не стесняясь, с кучей заработанного в России бабла", "Сейчас еще денег в России заработаю, выжму ее до конца, а потом поеду в Армению", "Самый хитрый из армян, это Миша Галустян", "Ну-ну, проекты они там новые открывают... Сначала Мартиросян незаметно слинял туда, теперь Галустян отбыл", – прошлись комментаторы по Михаилу Галустяну.