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Понедельник 3 апреля

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"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла

"Незаметно слинял": потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла
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Стало известно о том, что Михаил Галустян покинул пределы России.

Зрители полюбили Михаила Галустяна еще в эпоху КВН, затем настал период Камеди Клаб и шоу "Наша Russia". Но, несмотря на то, что популярность комика зашкаливала, сердце тянуло мужчину на историческую родину его предков.

И вот, наконец, Михаил объявил журналистам о том, что только что получил гражданство Армении. Успел он уже и присмотреть себе квартиру в элитном жилом комплексе.

Упомянул он также о том, что обязательно запустит на территории страны несколько проектов, но и от российских при этом отказываться не станет. Напомним, что Михаил Галустян выступает с юмористическими миниатюрами, а также является ведущим шоу "Звезды в Африке" совместно с Ольгой Бузовой.

Тем не менее, пользователи сети за комика не порадовались. Многие сошлись во мнении о том, что потерявший стыд Галустян свалил из России с кучей бабла. Некоторые даже назвали его "лжепатриотом", как это произошло на днях с Олегом Газмановым.

"Они линяют даже не стесняясь, с кучей заработанного в России бабла", "Сейчас еще денег в России заработаю, выжму ее до конца, а потом поеду в Армению", "Самый хитрый из армян, это Миша Галустян", "Ну-ну, проекты они там новые открывают... Сначала Мартиросян незаметно слинял туда, теперь Галустян отбыл", – прошлись комментаторы по Михаилу Галустяну.


3 апреля 2023, 18:00
Михаил Галустян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
NEWS.am✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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