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Шоу-бизнес
"Чьи жизни спасаете? Убийц?": жена иноагента Макаревича публично унизила российского врача

"Чьи жизни спасаете? Убийц?": жена иноагента Макаревича публично унизила российского врача

Любимая женщина Андрея Макаревича прыснула ядом в бывшего кумира.
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В 2022 году Андрей Макаревич* покинул территорию России и обосновался в Израиле. Среди причин эмиграции советский рок-музыкант называет и общественную позицию, и желание вырастить сына в еврейском государстве. Младшего наследника, кстати, родила уже четвертая жена Макаревича* — Эйнат Кляйн.

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 Андрей Вадимович Макаревич (иноагент)

Андрей Вадимович Макаревич (иноагент) музыкант

Об личности жены иноагента известно немного. Женщина уже успела побывать в браке, завести отношения с женщиной, а в 2019 году ей удалось покорить сердце Андрея Макаревича*. Судя по всему, долгое проживание с артистом заставило ее начать разделять радикальные взгляды мужа на бывшую родину, забывая о морали.

Так, в социальных сетях появился гневный комментарий жены иноагента Макаревича*. Адресован он был не просто неизвестному персонажу, а признанному эксперту в области медицины — нейрохирургу Алексею Кащееву. По мнению Кляйн, хирург сделал неправильный выбор, продолжив работать в России.

"Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?" — обратилась к доктору жена Андрея Макаревича.

Эйнат считает, что вместо необходимой эмиграции Алексей выбрал спасение жизней. Однако, поклонники доктора быстро указала Кляйн на ее место за то, что она публично унизила российского врача. Женщине Андрея Макаревича напомнили про клятву Гиппократу и ее положения.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

Андрей Макаревич. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 13:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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