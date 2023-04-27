Скрутили на границе: Видео задержания связанной по рукам Блиновской слили в Сеть

Елена Блиновская пыталась покинуть Россию, но не успела.

Казалось бы, только вчера "королева марафонов" спокойно выступала на бизнес-форуме перед огромной аудиторией. Кто бы мог подумать, что уже сегодня ее задержат, а дом будут обыскивать следователи? Как стало известно, на Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Сейчас на ее странице в социальных сетях, кажется, проходит марафон по самым оригинальным комментариям. А некоторые интернет-пользователи заметили, что опубликованное блогером фото со вчерашнего мероприятия выглядит пророческим. На снимке она изображена с руками, спрятанными за спиной. Уж очень сильно это напоминает кадр с ареста.

Тем временем в Сеть слили реальное видео, снятое во время задержания Елены Блиновской. "Королеву марафонов", так сказать, скрутили на границе, лишив ее возможности передвижения. И на этих кадрах опять есть нечто пророческое. Блогер постоянно стоит с кистями, зацепленными за плечи. Как будто, связанная по рукам из-за скрещенного положения.

"Были задержаны три гражданина Российской Федерации.... По поручению Следственного комитета Российской Федерации", – говорит голос за кадром, обращаясь к "инфоцыганке" и двум ее неизвестным спутникам.

Тем временем в элитном доме блогера в Истре уже прошли обыски. В Сети появились кадры, на которых запечатлены дорогие иномарки и особняк с шикарной террасой. Как сообщает портал VSE42.ru, Елена Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса для сокращения суммы полученных доходов и не платить налоги.