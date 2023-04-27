"Мне было плевать": Раздвинувшая ноги Лолита повиляла промежностью перед чужим мужем

Видео пикантного момента Лолиты Милявской появилось в Сети.

Кажется, ничего не может смутить знаменитую брюнетку. А вот она своими выходками может застать врасплох кого угодно. Раскрепощенности певицы можно только позавидовать: она делает, что хочет, говорит, что хочет. И уж точно Лолита Милявская умеет вести себя с мужчинами, не зря же к ней тянутся молодые.

Однако после развода сердце артистки до сих пор свободно. По крайней мере публично о новых отношениях она не объявляла. Однако на себе крест звезда не ставит, продолжая выходить в свет в пикантных нарядах, которые будоражат воображение представителей сильного пола. Как раз в таком виде она заявилась на интервью к чужому мужу – Федору Бондарчуку.

Режиссер, судя по всему, впечатлился работой Лолиты Милявской в кинематографе. Напомним, что ей досталась роль в сериале "Актрисы". Собственно, поэтому она и стала гостьей программы "Кино в деталях". Рассказывая о своей карьере, певица вспомнила, как занималась танцами.

"Я все пируэты крутила, и до сих пор кручу, только в левую сторону. А все крутили в правую, но мне было плевать", – рассказала брюнетка.



И звезда даже попыталась продемонстрировать навыки в студии. Так она внезапно раздвинула ноги – чтобы имитировать хореографию. И слегка повиляла перед собеседником промежностью, к счастью, прикрытой. Хотя для интервью Лолита Милявская выбрала очень развязные штаны, которые благодаря прозрачным вставкам напоминают колготки.