Путевка в новую жизнь: молодой фаворит Лолиты поделился семейным счастьем

Лолита Милявская шокировала всех.

Известная отечественная исполнительница Лолита Милявская всегда умела эпатировать публику, она никогда не стеснялась в выражениях и одной фразой могла поставить на место любого недоброжелателя. Впрочем, скандальная певица может не только раскритиковать, но и поддержать начинающих коллег по сцене.

Сегодня артистка активно сотрудничает с 25-летним музыкантом, выступающим под псевдонимом Коста Лакоста. Вообще, Лолита Милявская никогда не проявляла равнодушия к представителям сильного пола, в свою очередь, мужнины всегда оказывали ей знаки внимания.

В очередной раз Лолита Милявская шокировала публику, когда на проекте "фактор А" взяла в свою команду молодого исполнителя Артема Качаряна, более известного как Артем Качер. Это сегодня он восходящая звезда, треки которого занимают верхние строчки музыкальных хит-пародов, а в 2011 году артист мало кому был известен.

Да и выступил он на телевизионном шоу довольно плохо, лишь хитростью миновав этап отборов. Однако Лолита Милявская проявила интерес к певцу и, возможно, подарила своему фавориту путевку в новую, музыкальную жизнь. Позже Артем Качер принял участие в проекте "Голос" и попал в команду Леонида Агутина.

Однако сейчас молодому фавориту Лолиты Милявской не до творческих вопросов. У него родился сын. Артем Качер поделился семейным счастьем с поклонниками, выложив фото из роддома в социальные сети. Разумеется, фанаты и коллеги по цеху осыпали звезду поздравлениями.