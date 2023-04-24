Подозреваемая в беременности распухшая МакSим сделала заявление: Тщательно прятали от чужих глаз

МакSим рассказала о детях.



Состояние исполнительницы хита "Знаешь ли ты" вызвало вопросы у публики, когда были сорваны два ее концерта. На обоих выступлениях певица еле стояла на ногах и выглядела болезненно. Более того, поклонники заметили, что МакSим сильно распухла.

Самые преданные фанаты забили тревогу и призывали команду артистки остановить гастроли, чтобы дать ей отдохнуть. Версий того, почему артистка сорвала концерты и выглядела плохо, у публики было две: ее подозревали в беременности, а также предполагали, что она не восстановилась после тяжело перенесенного коронавируса.

В конце концов взволнованные россияне добились своего, и тур приостановили. Позже на связь вышла пиар-директор МакSим Яна Богушевская: она опровергла слухи о беременности подопечной, а также подтвердила, что у певицы действительно есть проблемы со здоровьем, которые она сейчас решает. В общем, артистка ушла на отдых, а поклонники тем временем следят за каждым ее шагом, чтобы убедиться, что с ней все хорошо.

К счастью, звезда продолжает общаться с публикой в социальных сетях. Вчера она сделала важное для своих юных поклонников заявление. Певица наконец-то получила новогодние подарки от учеников собственной Школы искусств. На снимке – красивые пакеты и мягкие игрушки. По ее словам, администраторы их тщательно прятали от чужих глаз.

"Даже от моих. Сейчас я их получила. И вместе с ними еще один праздничный день", – написала в своем микроблоге МакSим и поблагодарила детей.