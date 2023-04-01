Впалые щеки и экстремальная худоба: Что стало с пропавшей отовсюду молодой женой Бондарчука

Федор Бондарчук наконец вывел в свет молодую жену Паулину Андрееву.

В четверг состоялась премьера сериала "Актрисы", режиссером которого выступил Федор Бондарчук. Многосерийная лента собрала звездный каст: Светлана Ходченкова, Алексей Макаров, Алексей Гуськов, Евгения Добровольская и многие другие. В картине засветилась и Лолита Милявская. Автором сценария выступила молодая супруга Федора Бондарчука.

Паулина Андреева вышла на красную дорожку под руку с супругом, и все ахнули: что же стало с пропавшей отовсюду женой режиссера? Актриса после рождения ребенка практически перестала вести светскую жизнь, пара предпочитает очень закрытый образ жизни, а последний год звезда даже не ведет социальные сети.

На фотографиях, которые публикует "Комсомольская правда", Паулина Андреева выглядит очень стильно в черном строгом костюме, который подчеркивает ее экстремальную худобу. Возможно, из-за освещения в зале щеки супруги Федора Бондарчука выглядят чересчур впалыми, однако, по мнению пользователей Сети, это, наоборот, очень красит артистку.

По слухам, многие актрисы не любят фотографироваться рядом с Паулиной Андреевой, так как на ее фоне выглядят дурнушками. Так это или нет, супруга Федора Бондарчука накануне блистала на красной дорожке, вряд ли думая о подобных мелочах.