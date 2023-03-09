72-летней вдове повсюду слышится голос покойного Кобзона

Вечная память певцу!

Иосифа Кобзона нет с нами почти пять лет. Но память о легендарном певце жива. В том числе, постоянными стараниями его вдовы Нелли Кобзон.

Она устанавливает мемориальные доски в городах, где работал ее великий супруг, планирует открыть его мемориальный музей в Москве, устраивает концерты памяти, поддерживает работу культурного фонда. Словом, показывает пример верности и любви!

При этом сама Нелли Михайловна не знает, какая из песен мужа ей нравится больше всего – слишком сложно выбрать из всего разнообразия. "Он же исполнил более трех тысяч песен за жизнь, – призналась вдова певца "Дни.ру". – И они всегда со мной – песни мужа звучат во всех комнатах дома, в офисе, в машине. И все композиции настолько душевные! Ведь они написаны были не на слова, как сегодня, а на стихи гениальных поэтов. И я всегда горжусь тем, какой у мужа была потрясающий репертуар".

Напомним, Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в 2018 году от четвертой стадии рака в возрасте 80 лет. Он долго боролся с недугом, но страшная болезнь оказалась сильнее. В браке с Нелли Кобзон они прожили 40 лет, у них родились двое детей.