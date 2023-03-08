"Перспектив нет": на внезапно ушедшей Гузеевой поставили крест

Надежды поклонников не оправдались.

В прошлом году из эфиров российских телеканалов пропали развлекательные телешоу. До сих пор не все из них вернулись в сетку вещания.

Не стала исключение и популярная программа "Давай поженимся". На протяжении длительного времени о судьбе проекта не было никакой информации, ведущие занимались своими делами и неохотно высказывались о шоу.

Лариса Гузеева заняла место Дмитрия Нагиева в "Голосе" и в целом без дела на телеканале не осталась. Помимо прочего знаменитость стала ведущей нового подкаста "Письма" в ночном эфире телеканала.

Гузеева отмечала, что отсутствие в ее жизни "Давай поженимся" не значит, что работы нет. "Просто я забыла, что если ты работаешь, то обязательно надо выкладывать в соцсети. А если не выкладываешь, тебя нет нигде. А мы работаем!" — обращалась она к подписчикам.

Стоит отметить, что руководство канала официально о закрытии передачи не заявляло. Светские обозреватели обратились к представителям "Первого канала", чтобы пролить свет на происходящее в закулисье медийного шоу-бизнеса. "В настоящий момент вопрос "Давай поженимся" даже не обсуждается. Вообще тишина. Так что перспективы, что передача вернется в обозримом будущем, нет»", — ответил представитель "первой кнопки страны".

Таким образом, можно сделать вывод, что на Гузеевой поставили крест в контексте выхода новых выпусков флагманского проекта. При этом звездные свахи в настоящий момент не комментируют окончательное закрытие программы. Шоу "Давай поженимся" выходило в эфир без малого 15 лет.