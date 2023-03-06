Оставшийся без единой копейки Шаляпин взмолился о помощи: Не откажусь

Прохор Шаляпин попал в затруднительное положение.

Журналисты пообщались с Прохором Шаляпиным на одном из последних московских мероприятий. И, пусть лицо шоумена неизменно украшала белоснежная улыбка, сотрудникам прессы удалось выяснить, что прячутся под этой маской боль и переживания.

Оказывается, финансовое положение Шаляпина сильно ухудшилось в последнее время. Живёт он сейчас особенно скромно, не голодает, конечно, но не может позволить себе прежнего уровня трат. Пришлось ему даже забросить ремонт своего загородного дома: вкладывать в стройку нужно миллионы, которых у артиста больше нет.

Тем не менее, оставшийся без единой лишней копейки Прохор Шаляпин не унывает. Лишь в шутку, в которой, как известно, есть и доля правды, взмолился о помощи.

"Не откажусь, если кто-то меня решит поддержать", – заявил Прохор журналистам.

Ну а пока он успокаивает себя позитивными мыслями. Дачный участок, уверен шоумен, еще дождется своего ремонта, а тем временем земля вырастет в цене. А главными радостями каждого дня, как признался Прохор Шаляпи, для него становится то, что он проснулся и помылся.

