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"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор

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Новые подробности болезни Костомарова.

Вот уже почти как два месяца поклонники знаменитого фигуриста не находят себе места. В январе стало известно, что Роман Костомаров попал в больницу. Одним за другим страшные диагнозы посыпались на тяжелобольного артиста. Сначала, по данным СМИ, ему поставили пневмонию, далее болезнь прогрессировала и начался сепсис, а это привело к ампутации конечностей.

Подробности состояния здоровья среди близких Романа Костомарова добиться сложно, поэтому СМИ зачастую получают комментарии на этот счет от врачей. Недавно стало известно, что фигурист начал выходить из медикаментозной комы. Однако и тут якобы последовали осложнения.

Теперь, если верить источникам, медики дают Роману Костомарову успокоительные, потому что, он то и дело вскакивает с кровати. Из-за таких вспышек буйства под ударам становится и головной мозг фигуриста. Врач-пульмонолог вынес приговор тяжелобольной звезде "Ледникового периода"

По его словам, у людей, которые находятся в коме продолжительное время, встречается спутанность сознания. "Так бывает после операций. Люди приходят в себя, но дезориентированы. Бывают психозы", – убежден Вячеслав Овечкин. Кроме того, он добавил, что в его возрасте такие вспышки редкость. Чаще всего такое поведение встречается у людей пожилого возраста.

6 марта 2023, 15:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Попкорнnews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

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