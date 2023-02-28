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"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомарова оставил любимую ради Анны Семенович

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Такого от Костомарова никто не ожидал.

Пока все вокруг обсуждают состояние здоровья тяжелобольного Романа Костомарова, некоторые предпочитают вспоминать истории из жизни олимпийского чемпиона. Правда, не во всех фигурист предстает в хорошем свете. Его с легкостью можно назвать блудным героем.

Журналисты напомнили, как в самом расцвете своей карьеры в 1998 году фигурист переехал в Америку тренироваться у Натальи Линчук. Партнершей будущей звезды стала Татьяна Навка. После изнурительных тренировок пара поднялась на третье место чемпионата России. Но за улыбками на пьедестале стояли ссоры и недопонимания между спортсменами.

И кто бы мог подумать, что полюбившийся многим за столько лет совместного катания тандем пережил за это время разрыв в их партнерских отношениях. Как оказалось, Наталья Линчук, насмотревшаяся на конфликты своих подопечных, порекомендовала Роману Костомарову побег к Анне Семенович.

Поверивший в себя после совета тренера фигурист и вправду оставил свою любимую коллегу по льду ради солистки "Блестящих". В один день он подошел к Татьяне Навке со словами: "Я решил, ухожу к другой партнерше". Конечно, ее шокировало такое заявление.

Новая пара откатала вместе один сезон. Но вскоре Роман Костомаров пожалел о своем выборе, начал просить прощения у мамы Татьяны Навки, у нее самой и у ее мужа Александра Жулина, который в итоге стал их золотым наставником. Они проработали вместе несколько лет, стали олимпийскими чемпионами и настоящими друзьями.

28 февраля 2023, 12:40
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / www.globallookpress.com
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

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