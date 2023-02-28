"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомарова оставил любимую ради Анны Семенович

Такого от Костомарова никто не ожидал.

Пока все вокруг обсуждают состояние здоровья тяжелобольного Романа Костомарова, некоторые предпочитают вспоминать истории из жизни олимпийского чемпиона. Правда, не во всех фигурист предстает в хорошем свете. Его с легкостью можно назвать блудным героем.

Журналисты напомнили, как в самом расцвете своей карьеры в 1998 году фигурист переехал в Америку тренироваться у Натальи Линчук. Партнершей будущей звезды стала Татьяна Навка. После изнурительных тренировок пара поднялась на третье место чемпионата России. Но за улыбками на пьедестале стояли ссоры и недопонимания между спортсменами.

И кто бы мог подумать, что полюбившийся многим за столько лет совместного катания тандем пережил за это время разрыв в их партнерских отношениях. Как оказалось, Наталья Линчук, насмотревшаяся на конфликты своих подопечных, порекомендовала Роману Костомарову побег к Анне Семенович.

Поверивший в себя после совета тренера фигурист и вправду оставил свою любимую коллегу по льду ради солистки "Блестящих". В один день он подошел к Татьяне Навке со словами: "Я решил, ухожу к другой партнерше". Конечно, ее шокировало такое заявление.

Новая пара откатала вместе один сезон. Но вскоре Роман Костомаров пожалел о своем выборе, начал просить прощения у мамы Татьяны Навки, у нее самой и у ее мужа Александра Жулина, который в итоге стал их золотым наставником. Они проработали вместе несколько лет, стали олимпийскими чемпионами и настоящими друзьями.