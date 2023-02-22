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Не переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова

Роман Костомаров измучен болезнью.
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Который день поступают печальные новости о 46-летней олимпийском чемпионе Романе Костомарове. Угодивший в реанимацию с пневмонией больше месяца назад фигурист теперь борется со страшными последствиями заболевания. Из-за некроза спортсмен, до сих пор подключенный к аппарату ИВЛ, перенес ампутацию стоп и пальцев на руках. Также известно, что у мужчины двусторонний отит, отек правой лобной доли мозга, гидроторакс. А еще он ослеп на один глаз (из-за сильного фронтита врачам пришлось удалить в правом глазном яблоке хрусталик, замененный несколько лет назад) и перенес два инсульта.

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На фоне вышеупомянутого кажется, что шансы на выздоровление Костомарова очень малы. Конечно, главное, что они есть. Никто не осмеливается давать какие-либо прогнозы, ведь ситуация может улучшиться или ухудшиться в любой момент.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в недавней беседе с прессой рассказал, что может добить Романа Костомарова. По словам эксперта, из-за того, что спортсмен перенес геморрагический инсульт, еще один такой удар он просто не переживет. "Этот вид инсульта считается более опасным в плане общего летального исхода", – сказал собеседник BLITZ+. То есть еще один инсульт станет последней каплей для фигуриста, чье состояние оценивается как крайне тяжелое.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2023, 19:40 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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