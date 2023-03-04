"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной

Леонид Якубович отстрадал свое.

Леонид Якубович в ходе каждого выпуска шоу-программы "Поле Чудес" сталкивается со все новыми и новыми героями. Они заставляют зрительный зал смеяться, а самого телеведущего заставляют шутить так много, что ему потом на ногах сложно устоять.

Произошло так и в последнем выпуске: одна из участниц тройки игроков заявила о том, что никаких призов брать не будет, в чемоданчик заглядывать не станет, а возьмет выигрыш деньгами. Тогда Леонид Якубович предложил выдать ей 15 тысяч рублей.

"Это смех! Пятнадцать тысяч это слезы", – отказалась собеседница Леонида Якубовича.

В ответ на это Якубович стал потихоньку повышать сумму. Но, даже когда предлагаемая сумма достигла 35 тысяч, пенсионерка продолжала решительно стоять на своем: хочет она 100 тысяч, не меньше. Ведь дорога вылилась ей в крупную сумму, а по приезду домой ей нужно будет накрыть стол для всех близких.

"От того, что вы предполагаете, у меня уже ноги отнялись", – заявил Леонид Якубович, услышав об аппетитах гостьи передачи.

В результате ведущий и гостья сторговались на 55 тысяч рублей. Позволив женщине подумать еще пару минут, измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной передачи: вынести требуемую сумму и передать ее участнице игры. Полученной пачкой довольная пенсионерка помахала зрительному залу перед тем, как покинуть место игрока.

